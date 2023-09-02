В США члена группировки Proud Boys осудили на 18 лет по делу о штурме Капитолия

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В США по делу о штурме Капитолия приговорили к 18 годам тюрьмы одного из участников ультраправой группировки Proud Boys Итана Нордина. Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на заявление прокуратуры столичного округа Колумбия.

На сегодня это является самым суровым наказанием в рамках данного разбирательства. Как уточняет телеканал, прокуратура настаивала на 27 годах лишения свободы.

Сам Нордин перед оглашением приговора заявил, что сожалеет о последствиях беспорядков.

Ранее сообщалось, что суд в американском штате Джорджия проведет 6 сентября заседание, где бывшему американскому лидеру Дональду Трампу зачитают обвинения по делу о штурме Капитолия. Ему дадут возможность ответить на них.

В суд также придут и остальные 18 фигурантов дела о попытке рэкетирскими методами переиграть в пользу экс-президента результаты выборов 2020 года.

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание американского конгресса. Своими действиями они задержали подведение итогов президентских выборов, на которых побеждал нынешний глава государства Джо Байден. Выяснилось, что из-за этого несколько человек погибли.

Рассмотрение дела Трампа о штурме Капитолия начнется 4 марта 2024 года