Следствие попросило суд перевести ректора "Шанинки" Зуева из СИЗО под домашний арест

Фото: ТАСС/пресс служба Тверского суда

Следственные органы подали в Тверской суд Москвы ходатайство о переводе из СИЗО под домашний арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

"Следствие просит Тверской районный суд Москвы смягчить Сергею Зуеву меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест", – заявили в пресс-службе суда.

Там уточнили, что суд рассмотрит данное ходатайство 3 августа.

Накануне Мосгорсуд оставил Зуева в СИЗО до 7 августа, изменив постановление Тверского суда о его переводе под домашний арест.

Сергея Зуева задержали 12 октября. 9 ноября его перевели из-под домашнего ареста в СИЗО. Он обвиняется в хищении свыше 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования, который возглавляла бывший заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова, обвиняемая в хищении бюджетных средств.

Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей. Претензии в отношении экс-замглавы Минпросещения связаны с ее работой на должности замглавы министерства в 2018–2020 годах. После ей предъявили еще одно обвинение в мошенничестве, ущерб по которому оценивается более чем в 9 миллионов рублей.