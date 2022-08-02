Основателя проекта "Омбудсмен полиции" приговорили к 5 годам колонии

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Люблинский суд столицы приговорил основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова к 5 годам колонии общего режима по уголовному делу о вымогательстве. Об этом сообщает ТАСС.

Также суд признал его виновным в двух эпизодах, связанных с незаконным изготовлением порнографических материалов, и оскорблении представителя власти.

Гособвинение запрашивало для Воронцова наказание в виде 6 лет колонии общего режима.

По данным следствия, в октябре 2017 года Воронцов вымогал у экс-сотрудника московской полиции 300 тысяч рублей, угрожая распространением его фотографий интимного характера. Не получив деньги, он опубликовал компрометирующие материалы.

В сентябре 2018 года и в феврале 2020 года он распространил интимные фотографии другого полицейского. В феврале 2020 года Воронцов, угрожая распространением интимных фото, вымогал у еще одного полицейского 30 тысяч рублей, которые позже получил.

До этого он стал фигурантом уголовного дела в связи с фейком о коронавирусе, который появился в группе "Омбудсмен полиции".