Основателю проекта "Омбудсмен полиции" грозит 6 лет колонии за оскорбление полицейского

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Прокурор запросил наказание для основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова наказание в виде шести лет колонии общего режима за вымогательство и оскорбление полицейского, сообщает ТАСС.

Также гособвинение попросило лишить его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, страниц и иных ресурсов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, сроком на 10 лет, а также звания майора полиции.

По данным следствия, в октябре 2017 года Воронцов вымогал у экс-сотрудника московской полиции 300 тысяч рублей, угрожая распространением его фотографий интимного характера. Не получив деньги, он опубликовал компрометирующие материалы.

В сентябре 2018 года и в феврале 2020 года он распространил интимные фотографии другого полицейского. В феврале 2020 года Воронцов, угрожая распространением интимных фото, вымогал у еще одного полицейского 30 тысяч рублей, которые позже получил.

В созданном сообществе Воронцов опубликовал записи, оскорбляющие сотрудников органов внутренних дел, а также материалы, содержащие заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство одного из адвокатов.

На банковские счета Воронцова был наложен арест. Общая сумма арестованных средств превышает 19 миллионов рублей.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Воронцова. Дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.