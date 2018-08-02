2 августа, 20:13
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Останкинский суд арестовал на два месяца до 28 сентября среднюю из сестер Хачатурян – 18-летнюю Ангелину. Девушку вместе с сестрами Крестиной и Марией обвиняют в убийстве отца – Михаила Хачатуряна. Об этом передает Агентство "Москва".
"Суд арестовал Ангелину Хачатурян до 28 сентября", – рассказала пресс-секретарь суда Анна Селиванова.
Заседание прошло в закрытом для прессы режиме по решению суда.
Суд арестовал среднюю сестру Хачатурян на 2 месяца
Ранее суд вынес приговор младшей сестре – Марии. Девушку арестовали до 28 сентября.
Три сестры убили своего отца в доме на Алтуфьевском шоссе. Его тело обнаружили в множеством ножевых ранений в межквартирном холле жилого дома. Девушки сразу же признали вину и заявили, что отец издевался над ними и угрожал оружием, которое было найдено следователями во время обыска.
Несмотря на это, девочки не жаловались в школе на отца, однако в последнее время часто пропускали занятия.
Следствие заявило,что наибольшее количество ранений отцу нанесла младшая дочь Мария Хачатурян. Она ударила отца ножом не менее 35 раз. Ангелина Хачатурян била мужчину по голове, а старшая Крестина распылила в лицо Михаилу Хачатуряну содержимое перцового баллончика и ударила его ножом в сердце.
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