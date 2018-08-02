Сестры Хачатурян не жаловались сотрудникам школы на домашнее насилие

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Обвиняемые в убийстве отца сестры Хачатурян не сообщали сотрудникам школы о случаях домашнего насилия в семье, сообщил директор учебного заведения № 1370 Сергей Корышев.

Он заявил, что Мария и Ангелина Хачатурян активно общались с одноклассниками и были хорошо и опрятно одеты. "Со II полугодия 10 класса Мария и Ангелина стали часто пропускать занятия в школе. Всеми доступными средствами мы решали данную проблему: постоянно связывались с девочками по телефону, пытались общаться с родителями, посещали семью по месту проживания", – цитирует Корышева Агентство "Москва".

По его словам, школа неоднократно письменно уведомляла Комиссию по делам несовершеннолетних и органы опеки и попечительства о данной ситуации. Он подчеркнул, что школа сделала все возможное для девочек.

С отцом руководству школы удалось поговорить в апреле 2018 года. При разговоре присутствовал инспектор отдела внутренних дел. "К сожалению, мы в очередной раз столкнулись с полным непониманием со стороны отца необходимости получения Марией и Ангелиной образования, посещения школы", – рассказал он, добавив что ситуацию обсудят на педагогических совещаниях.

Инцидент произошел 27 июля в трехкомнатной квартире на Алтуфьевском шоссе, дом 56. Тело обнаружили в межквартирном фойе дома.

По версии следствия, больше всего ран мужчине нанесла 17-летняя ученица 11 класса Мария Хачатурян. Она ударила отца ножом не менее 35 раз. 18-летняя Ангелина Хачатурян била мужчину по голове, а 19-летняя Крестина распылила в лицо Михаилу Хачатуряну содержимое перцового баллончика, после чего ударила мужчину ножом в сердце.

Девушек задержали, на допросе они сознались в содеянном. В качестве мотива они указали, что отец над ними издевался. Общественникам девушки рассказали, что жили в собственном доме как рабыни. Их почти не выпускали из квартиры, они не могли нормально посещать школу.