Москва онлайн покажет обстановку у здания суда, где рассмотрят дело Моргенштерна

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

3 июня в Зюзинском районном суде состоится рассмотрение административного дела о пропаганде наркотиков в клипах рэпера Моргенштерна. Съемочная группа Москвы онлайн будет следить за происходящим в режиме реального времени.

В апреле СМИ сообщали, что Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России возбудило административное дело в отношении певца. Причиной стали его клипы на песни "Розовое вино – 2" и Family.

Экспертиза, проведенная "Московским исследовательским центром", подтвердила наличие пропаганды наркотических веществ в двух клипах Моргенштерна. Сам певец вину не признает.

Смотрите трансляцию 3 июня в 09:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.