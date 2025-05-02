РИА Новости: Суд обязал осужденного американца Спектора заплатить своим адвокатам

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Лефортовский суд Москвы обязал осужденного за шпионаж американца Джина Спектора заплатить за услуги адвокатов, которые представляли его в суде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Из документов следует, что российский адвокат Илья Гатикоев и жена Спектора в января 2023 года заключили договоров о юридической помощи по уголовному делу. Летом того же года к защите американца присоединился второй адвокат – супруга Гатикоева.

Обвиняемый не выплатил гонорар за услуги Ильи Гатикоева в совокупности за 3 месяца, а его супруге – за месяц. Оба подали иски в суд к Спектору и его жене, которые позже были объединены в одно производство.

Лефортовский суд Москвы частично удовлетворил иск и постановил взыскать задолженность с осужденного и его супруги в пользу адвокатов.

Джин Спектор был приговорен к 15 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу США. Американец, действуя в интересах Пентагона и аффилированной с ним коммерческой организации, осуществил сбор и передачу иностранной стороне различных сведений по биотехнологической и биомедицинской тематикам, в том числе составляющих государственную тайну.

Ранее суд в Москве признал законным приговор американскому музыканту Трэвису Лику, которого ранее осудили на 13 лет строгого режима по делу о сбыте наркотиков в крупном размере. Суд апелляционной инстанции удовлетворил апелляционное представление прокуратуры в части порядка зачета периода времени содержания под стражей. При этом в остальной части приговор американца был оставлен без изменений. Вместе с Ликом по данному делу на 8 лет была осуждена москвичка Вероника Грабанчук.