Суд вынес решение по тяжбе Фролова и Началовой

Нижегородский областной суд вынес решение по делу о взыскании денежных долгов с хоккеиста Александра Фролова, который находился в гражданском браке с певицей Юлией Началовой.
"Судебная коллегия по гражданским делам рассмотрела две частные жалобы от А. Фролова на два определения Нижегородского районного суда, и обе жалобы были удовлетворены", – говорится на сайте суда.
В сообщении отмечается, что жалобы касались процессуальных нарушений при рассмотрении иска к Александру Фролову и Юлии Началовой-Алдониной. Материалы гражданского дела направлены в Никулинский районный суд столицы.
Фролов и Началова пять лет состояли в гражданском браке и жили в апартаментах певицы, которые остались у нее после первого замужества.
Юлия Началова умерла 16 марта на 39-м году жизни. Врач Началовой Василий Шуров назвал гибель артистки "роковой случайностью". По его словам, катализатором трагедии стала рана на ноге.
В связи с подагрой у нее нарушилась функция почек. При этом Шуров уточнил, что у певицы не было диабета или волчанки.
Состояние Началовой врачи называли тяжелым. Ее оперировали, вводили в искусственную кому, но это не помогло спасти артистку.
Певица родилась в 1981 году в Воронеже. В пять лет Юлия Началова впервые спела на профессиональной сцене. Затем она стала победительницей телевизионного конкурса "Утренняя звезда".
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