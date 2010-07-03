Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище

Певицу Юлию Началову, скончавшуюся в возрасте 38 лет, похоронили на Троекуровском кладбище столицы, на участке номер 17, рядом с журналистом Игорем Малашенко.
В большом траурном зале прошла церемония прощания. Артистка умерла 16 марта. Врач Началовой Василий Шуров назвал гибель артистки "роковой случайностью". По его словам, катализатором трагедии стала рана на ноге.
В связи с подагрой у нее нарушилась функция почек. При этом Шуров уточнил, что у певицы не было диабета или волчанки.
Началову госпитализировали из-за осложнений от подагры, которая развилась после неудачной операции по увеличению груди. Отец певицы утверждал, что причина смерти дочери – абсцесс.
Состояние Началовой врачи называли тяжелым. Ее оперировали, вводили в искусственную кому, но это не помогло спасти артистку.
Певица родилась в 1981 году в Воронеже. В пять лет Началова впервые спела на профессиональной сцене. Затем она стала победительницей телевизионного конкурса "Утренняя звезда".
В 1997 году вышел ее сингл "Герой не моего романа", а в 2005 году она выпустила альбом "Музыка любви". Последний клип артистки – "Я выбираю" – увидел свет в 2018 году.
Родные, близкие и коллеги Юлии Началовой скорбят о ее смерти
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