Братьев Магомедовых приговорили к 19 и 18 годам колонии

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, обвиняемого в создании ОПС и хищении 11 миллиардов рублей, приговорили к 19 годам колонии, его брат, экс-сенатор и бывший совладелец компании Магомед Магомедов получил 18 лет колонии. Соответствующее решение принял Мещанский суд столицы, передает ТАСС.

Уточняется, что братья будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Также каждый из братьев должен будет заплатить штраф в 2,5 миллиона рублей.

Зиявудин и Магомед Магомедовы обвиняются в мошенничестве на сумму свыше 11 миллиардов рублей. По версии следствия, компании, имеющие отношение к братьям Магомедовым, выигрывали тендеры на реализацию того или иного проекта, затем привлекали к его финансированию бюджетные средства, увеличивали стоимость проекта и "раскидывали" деньги по фиктивным подрядчикам, завышая стоимость работ.

Бизнесмены находятся под арестом с 2018 года.

Ранее Хамовнический суд Москвы изъял у братьев в пользу государства 750 миллионов долларов. Взыскать с ответчиков данную сумму просила Генпрокуратура РФ как имущество, в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции.

"Московский патруль": суд начал рассмотрение иска на 750 млн долларов к братьям Магомедовым

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