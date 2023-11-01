Суд приостановил работу ресторана в Санкт-Петербурге из-за отравления 11 человек

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Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приостановил на 90 суток работу ресторана, где отравились 11 человек. Об этом сообщили в телеграм-канале управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

В конце октября в Роспотребнадзоре заявили, что 11 посетителей отравились после употребления еды в ресторане Ivori Garden на 8-й Советской улице. Согласно результатам лабораторных исследований, у 8 заболевших выявили сальмонеллу. Ее же обнаружили в пробах продуктов из ресторана.

"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга от 01.11.2023 года ООО "Фитнесс-Фуд" признал виновным в совершении административного правонарушения по статье 6.6 КоАП РФ и назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия общественного питания Ivori Garden на срок 90 суток", – отмечается в сообщении надзорного ведомства.

До этого в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Подмосковью заявили, что надзорное ведомство приостановило деятельность пищеблока в кадетском училище в Луховицах из-за кишечной инфекции у воспитанников. После отравления за помощью врачей обратились 24 человека, 19 их них доставили в больницу.

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