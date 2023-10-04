Общепит "Шаурма" опечатан на юго-западе Москвы из-за случая кишечной инфекции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты Роспотребнадзора опечатали точку по продаже шаурмы в Москве на улице 40 лет Октября, дом 19А, после случая кишечной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ведомства.

По сообщению пресс-службы, в заведении "Шаурма" после отравления посетителя провели эпидемиологическое расследование. Специалисты нашли много грубых нарушений в работе общепита. Например, в помещении летали мухи и ползали тараканы, у работников не было отдельных досок и ножей для нарезки мяса и овощей. Кроме того, на 166,8 килограмма готовой продукции не было маркировки, поэтому ее утилизировали.

Сейчас точка по продаже шаурмы опечатана, работа до решения суда приостановлена.

Ранее еще одно столичное заведение по продаже шаурмы и курицы-гриль закрыли на 90 суток по решению Дорогомиловского суда. В нем отравился посетитель, после чего Роспотребнадзор провел санитарно-эпидемиологическое расследование и выявил грубые нарушения. В здании летали мухи, не было дезинфицирующих средств, также там не проводили влажную уборку.

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