Экс-глава НИИ ФСИН Быков арестован по делу о злоупотреблении полномочиями

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Савеловский суд Москвы арестовал на два месяца экс-начальника Научно-исследовательского института (НИИ) ФСИН Андрея Быкова по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ранее в СК РФ сообщали, что экс-начальник НИИ ФСИН подозревается в злоупотреблении полномочиями с ущербом на 40 миллионов рублей.

"Быкову Андрею Викторовичу, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 29.11.2021", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на момент совершения расследуемого преступления Быков состоял в должности начальника НИИ ФСИН. На текущий момент ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее сотрудника управления обеспечения госзащиты МВД задержали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. В настоящее время он содержится в ИВС на Петровке, 38.