Сотрудник управления госзащиты МВД задержан за злоупотребление полномочиями

Фото: Анна Майорова/TASS

Сотрудника управления обеспечения госзащиты МВД задержали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. Как сообщает ТАСС, он содержится в ИВС на Петровке, 38.

"В ходе проверки мы обнаружили в изоляторе сотрудника управления обеспечения госзащиты МВД. Его фамилия Иванов, большего узнать не удалось. Просил у нас книги, мы попросили администрацию их передать, ему их должны принести в камеру", – сказала она.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель губернатора Кемеровской области Антон Сибиль заочно арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Решение вынес Басманный суд Москвы.