Пленному танкисту РФ вынесен приговор на Украине

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Пленного российского танкиста обвинили в несоблюдении законов и обычаев войны, сообщается в телеграм-канале офиса генпрокурора Украины.

"Командир танка 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии РФ признан виновным в нарушении законов и обычаев войны. Он приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы", – говорится в сообщении.

В настоящее время приговор еще не вступил в силу.

Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд изменил приговор российскому военнослужащему Вадиму Шишимарину с пожизненного заключения на 15 лет тюрьмы.

