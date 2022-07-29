Киевский суд изменил приговор россиянину Шишимарину с пожизненного на 15 лет заключения

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Приговор российскому военнослужащему Вадиму Шишимарину изменили с пожизненного заключения на 15 лет тюрьмы. Соответствующее решение принял Киевский апелляционный суд, сообщает ТАСС.

"Приговор Соломенского районного суда города Киева от 23 мая 2022 года в отношении Шишимарина Вадима Евгеньевича изменить. Смягчить назначенное Шишимарину В. Е. <...> наказание до 15 лет лишения свободы", – сообщил судья.

23 мая суд в Киеве приговорил Шишимарина к пожизненному тюремному заключению. Прокуратура страны выдвинула россиянину обвинение в убийстве мирного жителя в Сумской области. Глава Крыма Сергей Аксенов обратил внимание на скорость, с которой было проведено расследование, и назвал дело сфабрикованным.

