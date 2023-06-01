Суд вновь оштрафовал Wikimedia Foundation за неудаление статьи с фейками о СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мировой судебный участок в Москве оштрафовал на три миллиона рублей компанию Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная "Википедия", сообщает ТАСС.

Ее признали виновной по статье "Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ". Штраф назначили за отказ удалить статью "Российская оккупация Харьковской области", сведения в которой недостоверны.

Роскомнадзор потребовал удалить этот материал, но этого не было сделано. Представитель Wikimedia Foundation Александр Ганзер попросил прекратить дело в силу малозначительности проступка, который не привел, по его мнению, к серьезным нарушениям прав и свобод граждан.

До этого судебный участок мирового судьи Москвы оштрафовал Wikimedia Foundation на 800 тысяч рублей из-за неудаления недостоверной информации на ресурсе. Согласно материалам дела, речь идет о статье про группировку "Джамаат Таблиг" (запрещена и признана экстремистской в РФ).

Еще раньше компания была оштрафована на 1,5 миллиона рублей за отказ удалить информацию о боях за Ахтырку Сумской области в ходе спецоперации. Штраф размером два миллиона рублей также назначали за неудаление статьи под названием "Российская оккупация Запорожской области".

Тверской суд Москвы в июле рассмотрит административные иски фонда Wikimedia Foundation Inc. Фонд через суд просит признать незаконным требование Генпрокуратуры РФ заблокировать доступ к ряду публикаций.

Компания обращается к суду и просит признать незаконными уведомления и от Роскомнадзора, который заявлял, что фонд нарушает порядок распространения информации на ресурсе "Википедия" и не следует требованиям Генпрокуратуры РФ.

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