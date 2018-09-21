Новые здания судов в Москве получили систему распознавания речи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В новом здании Тверского и Мещанского судов было установлено оборудование для автоматического распознавания речи. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Благодаря специальному механизму речь будет переводиться в текстовый формат, что существенно облегчит работу секретарей судебного заседания.

На торжественном открытии зданий судов председатель Тверского районного суда Ольга Солопова продемонстрировала мэру Москвы Сергею Собянину, как работает новая система. Она произнесла несколько фраз, спустя несколько минут все сказанное приняло вид текста.

Открытие нового здания судов состоялось 21 сентября. Строительство велось с января прошлого года. Здание рассчитано на 250 сотрудников. В его левой части расположен Тверской суд, а в правой – Мещанский. В помещениях Тверского районного суда расположено 22 зала, тогда как в помещениях Мещанского районного суда разместились 8 залов для уголовных дел и 18 залов гражданских дел.

Здание судов оснащено автоматизированной базой данных – программой, которая обеспечивает взаимодействие с органами, содействующими отправлению правосудия. В эксплуатацию также введены системы аудио и видеофиксации судебных заседаний и видеоконференцсвязи, электронные киоски, современное компьютерное оборудование для судей и сотрудников аппарата. Ранее на этом месте находилось здание Мещанского суда, построенное в 1927 году.