Компания из Москвы выиграла аукцион на строительство трассы Краснодар – Керчь

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Столичная компания "Транстроймеханизация" выиграла аукцион на строительство второго этапа автодороги Краснодар – Керчь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал госзакупок.

"По результатам рассмотрения присутствующими членами единой комиссии единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме, информации и электронных документов участника аукциона в электронной форме, подавшего единственную заявку <…> принято решение о соответствии участника электронного аукциона <…> Общество с ограниченной ответственностью "Трансстроймеханизация", – указано на сайте.

В стоимость закупки в размере 55,2 миллиарда рублей входит комплекс работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатации второго участка трассы А289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – Новороссийск – Керчь.

Компания "Трансстроймеханизация" была основана в 2005 году, а ее представители работали на строительстве трасс М4 "Дон" и М9 "Балтия", а также скоростной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом.

Новую дорогу от Краснодара до Керчи протяженностью 119 километров планируют построить к 2024 году. Четырех- и шестиполосная трасса пройдет в обход населенных пунктов.

В начале сентября стало известно, что первые участки разрабатываемой трассы Москва – Казань могут открыть в сентябре 2023 года. Речь идет о тех частях автодороги, которые расположены в Московской и Владимирской областях.

