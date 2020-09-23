Компания из Москвы выиграла аукцион на строительство трассы Краснодар – Керчь

23 сентября, 22:34
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Столичная компания "Транстроймеханизация" выиграла аукцион на строительство второго этапа автодороги Краснодар – Керчь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал госзакупок.
"По результатам рассмотрения присутствующими членами единой комиссии единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме, информации и электронных документов участника аукциона в электронной форме, подавшего единственную заявку <…> принято решение о соответствии участника электронного аукциона <…> Общество с ограниченной ответственностью "Трансстроймеханизация", – указано на сайте.
В стоимость закупки в размере 55,2 миллиарда рублей входит комплекс работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатации второго участка трассы А289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – Новороссийск – Керчь.
Компания "Трансстроймеханизация" была основана в 2005 году, а ее представители работали на строительстве трасс М4 "Дон" и М9 "Балтия", а также скоростной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом.
Новую дорогу от Краснодара до Керчи протяженностью 119 километров планируют построить к 2024 году. Четырех- и шестиполосная трасса пройдет в обход населенных пунктов.
В начале сентября стало известно, что первые участки разрабатываемой трассы Москва – Казань могут открыть в сентябре 2023 года. Речь идет о тех частях автодороги, которые расположены в Московской и Владимирской областях.
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