Маршрут Москва – Санкт-Петербург может стать первым нацпроектом по велотуризму

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первым национальным проектом в области велотуризма может стать маршрут Москва – Санкт-Петербург. Он также позволит объединить территории в единую туристическую сеть, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

Как рассказали в ведомстве, в эти выходные из столицы в Санкт-Петербург стартовала исследовательская велоэкспедиция, организованная командой Letsbikeit! и КБ "Стрелка" при поддержке Ростуризма. Заезд продлится 16 дней, в нем задействованы 10 человек. За это время участники произведут трассировку маршрута, ознакомятся с достопримечательностями и привлекут к исследованию локальные сообщества. Протяженность заезда составит 1150 километров.

"Велотуризм в нашей стране становится популярнее с каждым годом, но не всегда для него есть необходимая инфраструктура. Обустроенный веломаршрут Москва – Санкт-Петербург может стать первым национальным проектом в этой области", – добавили в Ростуризме.

В маршрут войдут исторические поселения – Торжок, Осташков и Санкт-Петербург, а также другие города, обладающие культурным наследием, – Великий Новгород, Тверь, Старая Русса, Гатчина. Информацию о велоэкспедиции будет собирать бот в Telegram, который позже и обеспечит популярность маршрута среди пользователей с любым уровнем физической подготовки.

Ранее тренер, эксперт по велоспорту и триатлону Роман Парамонов в беседе с Москвой 24 рассказал, какой велосипед лучше всего подойдет для жителей столицы и как его правильно выбрать. По мнению специалиста, предпочтение стоит отдать маунтинбайкам.