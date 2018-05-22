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Город

22 мая 2018, 15:10

Три футбольных поля появятся в столице до конца года

строительство спорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новые футбольные поля при детских спортшколах создадут в каждом округе Москвы. Три из них появятся в столице уже в 2018 году. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Их появление позволит повысить уровень подготовки наших спортсменов. Всего до 2020 года в городе будет создано шесть футбольных полей, три из них появятся уже в этом году", – сказал он, передает портал мэра и правительства Москвы.

Высококачественное искусственное покрытие, которое будут использовать на новых полях, позволит не только сохранить основные игровые характеристики и минимизировать риск получения травм, но даст возможность проводить тренировки круглый год.

Также на всех полях установят мобильные трибуны, а рядом построят административные здания с раздевалками, тренировочными залами и буфетами.

Ранее сообщалось, что до конца 2018 года в столице введут в эксплуатацию 13 новых спортивных объектов, возведенных на средства городского бюджета. В соответствии с поручением Сергея Собянина, они появятся в каждом округе столицы.

В этом году будут готовы к открытию три ВМХ-велодрома, три футбольных поля, а также два физкультурно-оздоровительных комплекса. В эксплуатацию также сдадут четыре спортивных комплекса и один инженерный объект.

В ведомстве напомнили, что в 2017 году в эксплуатацию ввели четыре спортивных объекта, включая два футбольных поля. Кроме того, новый плавательный бассейн появился в Крылатском.

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