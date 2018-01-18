В столице появятся 13 новых спортивных объектов до конца года − Бочкарев

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

До конца 2018 года в столице введут в эксплуатацию 13 новых спортивных объектов, возведенных на средства городского бюджета. Об этом сообщили в московском департаменте строительства.

Как пояснил глава ведомства Андрей Бочкарев, новые спортивные объекты появятся в каждом округе столицы, в соответствии с поручением Сергея Собянина.

По словам Бочкарева, сообщает Агентство "Москва", в этом году будут готовы к открытию три ВМХ-велодрома, три футбольных поля, а также два физкультурно-оздоровительных комплекса. Речь идет о ФОКе с бассейном на улице Николая Старостина для спортивной школы Москомспорта "Косино", а также о специализированном ФОКе для инвалидов в Коломенском проезде. В эксплуатацию также сдадут четыре спортивных комплекса и один инженерный объект.

В ведомстве напомнили, что в 2017 году в эксплуатацию ввели четыре спортивных объекта, включая два футбольных поля. Это − футбольное поле с инфраструктурой для спортивной школы №76 Москомспорта на Фестивальной улице, а также футбольное поле с искусственным покрытием на территории Олимпийской деревни на Мичуринском проспекте. Кроме того, новый плавательный бассейн появился в Крылатском, и завершились работы по реконструкции Большой спортивной арены "Лужники".