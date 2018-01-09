Спортивно-оздоровительный комплекс с гостиницей и бассейнами появится в ЮЗАО

9 января, 15:53
Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy
Спортивно-оздоровительный комплекс "Спартак–Волейбол" с гостиницей и бассейнами построят на юго-западе столицы. Об этом сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.
"Выдано разрешение на строительство спортивно-оздоровительного комплекса с гостиницей, автостоянкой и инженерными коммуникациями "Спартак–Волейбол" в районе Ясенево", – цитирует Агентство "Москва" председателя ведомства Олега Антосенко.
По информации Мосгосстройнадзора, строительство спорткомплекса будут финансировать за счет средств инвестора. Он появится на территории владения № 3 на Новоясеневском проспекте. Разрешение на строительство будет действовать до конца 2020 года, отметил Антосенко.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, новый спортивный объект будет иметь от двух до 14 этажей в высоту, а его общая площадь превысит 36 тысяч квадратных метров. В спортивно-оздоровительной части комплекса оборудуют плавательные бассейны для взрослых и детей, спортзалы, а также кафе и административные помещения.
В состав комплекса также войдет гостиница, рассчитанная на 370 номеров, с подземным паркингом на 93 машино-места. Кроме того, на открытой стоянке смогут расположиться еще 127 машин.
По словам Антосенко, Мосгосстройнадзор, следуя поручению Сергея Собянина, внимательно следит за качеством работ на социально значимых объектах. Как подчеркнул глава ведомства, когда застройщик подаст извещение о начале строительно-монтажных работ, в ведомстве составят график проверок на весь период строительства, при участии специалистов Центра экспертиз.
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