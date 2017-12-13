Спорткомплекс с бассейном появится на юге столицы в 2018 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Спортивный комплекс с бассейном откроют в 2018 году в ЮАО.

Как уточнили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного департамента строительства, новый спорткомлекс появится в Шипиловском проезде в районе Орехово-Борисово Южное.

В ведомстве пояснили, что строительство надземной части здания и фасадные работы уже почти завершены. Кроме того, на 50 процентов выполнены работы по внутренней отделке спорткомплекса. Как отметил глава ведомства Андрей Бочкарев, сейчас "продолжается переустройство инженерных коммуникаций, началась поставка и монтаж оборудования".

По информации департамента, в состав спортивного комплекса входят: плавательный бассейн на шесть дорожек, зал силовой подготовки, а также рекреационная зона. Уточняется, что для маломобильных граждан в бассейне установят механизм для спуска на воду. Помимо этого, в здании спорткомплекса оборудуют врачебный кабинет, лабораторию анализа воды и другие технические помещения. Рядом с новым спортивным объектом появится автостоянка на 10 машино-мест.

Бочкарев также напомнил, что в следующем году планируют построить в общей сложности 15 спортивных объектов. В их числе − три футбольных поля, пять спорткомплексов, два ФОКа, три ВМХ-велодрома, бассейн и один инженерный объект.