Спорткомплекс с биатлонным тиром откроют в Митино в 2018 году

19 декабря, 12:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская
Спортивный комплекс с биатлонным тиром появится в столичном районе Митино в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.
Уточняется, что новый спортивный объект будет расположен на улице Барышиха. "Он будет оснащен первым для Москвы биатлонным тиром на 50 метров для стрельбы из малокалиберных винтовок", – цитирует Агентство "Москва" слова главы ведомства Андрея Бочкарева.
По данным департамента строительства, уже завершаются работы по возведению надземной части спорткомплекса и фасадные работы. Кроме того, отделка помещения выполнена более чем 50 процентов. Специалисты приступили к благоустройству прилегающей территории.
"Главной задачей спорткомплекса является популяризация занятий детей такими видами спорта как биатлон, лыжи, спортивное ориентирование и многое другое", –
пояснил Бочкарев, отметив, что тренировки там будут проводить олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Глава департамента также сообщил, что в основание здания заложили капсулу с письмом к спортсменам будущего.
Общая площадь трехэтажного спорткомплекса составляет восемь тысяч квадратных метров. Его назвали в честь двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Ольги Зайцевой. Там оборудуют универсальные залы для занятий волейболом, гандболом, баскетболом и мини-футболом, а также стрелковый тир. Для маломобильных групп граждан здание оснастят пандусами, лифтами и тактильными указателями.
На территории вокруг спорткомплекса планируют проводить спортивно-тренировочные занятия по лыжным видам спорта, а также летние тренировки.
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