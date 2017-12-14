Центр гимнастики Ирины Винер-Усмановой открыли в Новогорске

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

В подмосковном Новогорске торжественно открыли Центр гимнастики Ирины Винер-Усмановой, сообщает Агентство "Москва".

Сам центр построили еще в 2016 году, а к концу 2017 года ввели в эксплуатацию жилые комплексы спортивно-образовательного кластера, завершив таким образом реализацию проекта.

"Этот центр был моей мечтой, которая осуществилась благодаря многим моментам", – заявила Винер-Усманова во время церемонии открытия.

На сегодняшний день в центре занимаются около 500 детей.