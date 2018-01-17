Физкультурный комплекс с двумя бассейнами появится в СВАО

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами построят на северо-востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Уточняется, что общая площадь нового ФОКа, который расположится на территории владения 59 в Анадырском проезде, будет составлять примерно пять тысяч квадратных метров. Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, в здании оборудуют два отдельных бассейна для детей и взрослых.

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

"Появление самых разных центров притяжения, особенно в удалении от метро – однозначно позитивное изменение в городской среде. О важности создания таких проектов неоднократно упоминал мэр Москвы Сергей Собянин", − пояснил Кузнецов.

По данным Москомархитектуры, здание ФОКа − в форме буквы "Г" − будет иметь уютный внутренний двор. В решении фасадов авторы проекта постарались объединить динамизм линий и экспрессивность.

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Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Также отмечается, что комплекс планируют разделить на несколько зон различного назначения. Так, на подземном этаже оборудуют сауны и бани. На первом этаже будет расположена входная группа и большой бассейн для взрослых, а второй этаж отведут под душевые, раздевалки и выход к бассейну.

Тренажерный и фитнес-залы решили разместить на третьем этаже, а четвертый этаж будет полностью в распоряжении детей. Там обустроят залы для занятий спортом и еще один небольшой бассейн. Наконец, на верхнем, пятом, этаже будут находиться административные помещения для персонала комплекса.