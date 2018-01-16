Спорткомплекс с бассейном в Крылатском ввели в эксплуатацию

16 января, 13:13
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Плавательный спортивно-оздоровительный комплекс ввели в эксплуатацию на территории Гребного канала в Крылатском. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.
Как уточнил глава ведомства Андрей Бочкарев, общая площадь трехэтажного здания составляет 3,5 тысячи квадратных метров. На первом этаже расположены гардероб, раздевалки, тренажерный зал с сауной, буфет на 40 мест и медицинский кабинет. "Второй этаж разделен на два бассейна: один – с чашей 25 на 16 метров и малый с чашей 10 на 6 метров", – цитирует Бочкарева Агентство "Москва". По его словам, на этом же этаже обустроили душевые, раздевалки и зал сухого плавания. Верхний этаж здания отведен под инженерно-технические помещения.
В департаменте также отметили, что перед входом в здание есть площадка для подъезда автобусов и машин, а в целях безопасности для посетителей предусмотрены три эвакуационных выхода.
Как напомнил Андрей Бочкарев, реконструкция Гребного канала в Крылатском завершилась в 2014 году. В ходе работ специалисты произвели очистку территории, создали соединительные каналы, а также построили финишную вышку, гостиницы для спортсменов и новые эллинги, добавил глава ведомства. "Как ранее заявлял мэр Москвы Сергей Собянин, реконструированный Гребной канал является одним из лучших в мире сооружений для проведения чемпионата мира по гребле и не имеет аналогов в России и за рубежом", – подчеркнул Бочкарев. По его словам, в 2017 году в столице ввели в эксплуатацию четыре крупных спортивных объекта: два футбольных поля, плавательный бассейн в Крылатском и обновленные "Лужники".
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