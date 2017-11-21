В Южном Чертаново построят детский сад на 125 учащихся

21 ноября, 16:25
Фото: stroi.mos.ru
В Южном Чертаново построят новый детский сад на 125 учащихся, рассчитанный на пять возрастных групп. Проект получил архитектурно-градостроительное решение Москомархитектуры. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
"В свое время мэром Сергеем Собяниным была поставлена задача – минимизировать очереди в детских садах в каждом районе Москвы, и она успешно выполняется", – сказал он.
По словам Кузнецова, новый детский сад будет выделяться на фоне окружающих зданий, так как фасады будут украшены панелями пяти цветов: красного, синего, голубого, желтого и белого. Как отметили в пресс-службе Москомархитектуры, в самом здании будет вся необходимая для занятий инфраструктура – спортзал, музыкальный кабинет, столовая, медпункт и так далее. Под землей запроектированы два этажа, предназначенные для кладовых и технического подполья.
Строение площадью 1,7 тысячи квадратных метров расположится по адресу: улица Кировоградская, владение 25, строение 1
Ранее сообщалось, что десять детских садов на почти три тысячи детей построят в ТиНАО в 2018 году. Новые дошкольные учреждения появятся в таких поселениях, как Марушкинское, Десеновское, Сосенское, Внуковское, Новофедоровское, и в городе Московском.
Все здания построят по индивидуальным проектам с разноцветными фасадами. Во внутренних помещениях появятся изображения героев знаменитых мультфильмов и сказок. Каждое учреждение получит залы для занятий музыкой и физкультурой, во многих сделают небольшие бассейны. Спортивные и игровые площадки обустроят на прилегающих территориях.
Проект строительства каждого здания согласовывается с департаментом образования и со школой, структурным подразделением которой детский сад будет являться. Все здания приспособят для нужд детей с ограниченными возможностями здоровья.
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