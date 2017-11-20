Десять новых детских садов по индивидуальным проектам построят в ТиНАО

20 ноября, 08:21
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Десять детских садов на почти три тысячи детей построят в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) в 2018 году. Новые дошкольные учреждения появятся в таких поселениях, как Марушкинское, Десеновское, Сосенское, Внуковское, Новофедоровское, и в городе Московском.
Все здания построят по индивидуальным проектам с разноцветными фасадами. Во внутренних помещениях появятся изображения героев знаменитых мультфильмов и сказок. Каждое учреждение получит залы для занятий музыкой и физкультурой, во многих сделают небольшие бассейны. Спортивные и игровые площадки обустроят на прилегающих территориях.
Проект строительства каждого здания согласовывается с Департаментом образования и со школой, структурным подразделением которой детский сад будет являться. Все здания приспособят для нужд детей с ограниченными возможностями здоровья.
"Развитию социальной инфраструктуры в ТиНАО уделяется большое внимание, – цитирует портал мэра и правительства Москвы руководителя департамента развития новых территорий Владимира Жидкина. — Все социальные объекты строятся одновременно с жилой недвижимостью и учитывают потребности местных жителей. Каждый из новых детских садов совершенно индивидуален по своему архитектурному решению и отвечает современным требованиям".
Адреса, по которым планируется построить новые детские сады и количество мест в них, можно посмотреть здесь.
С 1 сентября заработал детский сад на территории жилого комплекса "Москва А101". Учреждение рассчитано на 220 мест. Его оформление основано на сюжетах произведений об Алисе в Стране чудес, Гарри Поттере, Мэри Поппинс и медвежонке Паддингтоне. Из-за этих мотивов в декорациях он получил название "Сказка А101".
В здании есть актовый зал с новым оборудованием, электронные и акустические музыкальные инструменты, студия для занятий хореографией и балетом. Детские и спортивные площадки оборудованы резиновым покрытием.
В ТиНАО уже построили 31 детский сад за последние пять лет на 6325 мест. За средства инвесторов возвели 27 дошкольных учреждений. Планируется, что до 2035 года в этих округах появится около 300 дошкольных учреждений.
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