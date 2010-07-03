Спортивный центр планируют построить на севере столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Спортивный центр возведут в Дмитровском районе столицы. Работы будут вестись за счет инвестора.
На аукцион выставлен земельный участок площадью более трех тысяч квадратных метров под размещение спортивных сооружений массового посещения на Ангарской улице, владении 49. Победителю разрешено построить здание площадью до шести тысяч квадратных метров, высотой до 25 метров.
Стартовая цена годовой аренды – 390,6 тысячи рублей. Заявки принимаются до 27 июля.
"В нынешнем году на торгах за право аренды разыграны два участка под спортивные центры. О популярности "земельных" аукционов свидетельствует высокая конкуренция – за участок в Троицке боролись пять участников, за участок в Зябликове торговались 11 претендентов", – рассказал заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Как ранее сообщил Сергей Собянин, в прошлом году в столице за счет инвесторов было возведено девять спортивных объектов площадью более 240 тысяч квадратных метров. Всего в 2018 году в городе было построено и сдано в эксплуатацию 17 спортивных объектов.
До конца 2019 года в столице планируется ввести в эксплуатацию порядка 15 спортивных объектов. Строительство будет вестись за счет бюджета города. В планах на год – три футбольных поля, три велодрома для экстремальных велосипедных гонок, шесть физкультурно-оздоровительных комплексов и три объекта физкультуры и спорта.
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