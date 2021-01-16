Более 100 домов планируют построить в Москве по программе реновации до конца 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В рамках программы реновации в Москве до конца года могут построить еще 103 дома. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В этом году мы планируем построить 103 дома под реновацию и переселить около 30 тысяч человек, обеспечить их переезд", – приводит Агентство "Москва" слова Бочкарева.

Он отметил, что в городе уже реализован 1 миллион квадратных метров жилья по программе. В настоящее время жители активно заселяют новые дома.

Ранее сообщалось, что в шести районах СВАО появится более 20 объектов образования. Их построят по программе реновации в Бабушкинском, Лосиноостровском, Алтуфьевском, Бутырском районах, а также в Свиблово и Останкинском.

