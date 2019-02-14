Хоккейную академию имени Владимира Петрова построили в Красногорске

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев рассказал о завершении строительства ледовой арены в Красногорске.

В ней будет располагаться академия хоккея имени Владимира Петрова, говорится на сайте Минстроя региона. Двухэтажное здание включает два хоккейных катка европейского и канадского стандарта.

Кроме того предусмотрена стационарная и выдвижная трибуны на 1 тысячу и 500 мест, а также два спортзала. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Владимир Петров (1947-2017) – хоккеист столичного ЦСКА и сборной СССР. Двукратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира.

Ранее сообщалось, что проект реконструкции ледового дворца "Сокольники" подготовит Московский государственный строительный университет (МГСУ).