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17:01

Трехэтажный каток откроется в Олимпийской деревне в этом году

город строительство спорт

17:01

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В Олимпийской деревне на западе столицы в текущем году планируют ввести в эксплуатацию крытый трехэтажный каток, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства города.

По словам руководителя департамента Андрея Бочкарева каток появится в районе Тропарево-Никулино по адресу: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, владение 2.

"Строители завершают монтаж металлоконструкций, приступили к установке оборудования", – приводятся в сообщении слова Бочкарева.

На катке будут проводить тренировки по хоккею. Также там разместят трибуны на 284 места, раздевалки, помещения для сушки одежды, тренажерный зал с элементами ФОК, зал для тренировок на синтетическом льду, а также помещения заточки коньков. В здании будет работать кабинет врача.

Ранее сообщалось, что в ландшафтном парке "Митино" открыли каток, площадь которого составляет четыре тысячи квадратных метров. Новый каток оснащен искусственной системой охлаждения.

город строительство спорт

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