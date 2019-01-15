Огромный каток открылся в ландшафтном парке "Митино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В ландшафтном парке "Митино" открыли каток, площадь которого составляет четыре тысячи квадратных метров. Новый каток оснащен искусственной системой охлаждения, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента капитального ремонта столицы.
"В ходе комплексного благоустройства на территории парка была создана вся необходимая инфраструктура для комфортного отдыха москвичей и гостей столицы, а также установлены столбы освещения, чтобы было удобно покататься на коньках в вечернее время по окончании рабочего дня", – говорится в сообщении пресс-службы.
Как уточняется, на катке одновременно могут кататься 1,5 тысячи человек. Для посетителей работает пункт проката спортивного инвентаря, кафе, туалеты.
Каток находится около входа в районе улицы Пенягинская, дом 16 и работает каждый день с 11:00 до 22:00. Технические перерывы – с 14:00 до 15:00 и с 18:00 до 19:00. Вход на каток платный. Кассы работают с 11:00 до 21:00.
Ранее сообщалось, что в городе залили 120 катков с искусственным льдом. Более 40 катков есть в "Сокольниках", в Парке Горького, на "ВДНХ", в Таганском, Гончаровском и еще в 13 столичных парках. Всего в Москве насчитывается более 1430 катков.
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