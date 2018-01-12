В Москве в 2018 году планируют открыть 27 гостиниц

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В Москве в 2018 году планируется открыть 27 новых гостиниц. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

В общей сложности в этих гостиницах будет работать 5,6 тысячи номеров. Сейчас строительные работы ведутся на 20 площадках. На остальные пять зданий уже оформляется разрешительная документация.

Сейчас в городе работают 1183 гостиницы в общей сложности на 67,7 тысячи номеров. С 2011 по 2016 год в столице открыли 42 отеля.

Четырехзвездочную гостиницу на Краснопрудной улицы у Комсомольской площади планируется ввести в эксплуатацию во II квартале 2018 года. У комплекса будет два корпуса в 12 и 16 этажей. Гостиница в доме-книжке на Новом Арбате откроется к чемпионату мира по футболу 2018 года. В здании разместится 350–400 аппартаментов.