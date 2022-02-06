Школу на 1 100 мест построят на Полярной улице в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов объявил о согласовании проектной документации на строительство здания школы в Южном Медведкове. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"На территории жилого комплекса на Полярной улице инвестор построит школу на 1 100 мест, реализующую обучение по программам начального, основного и среднего образования", – рассказал специалист.

Леонов подтвердил, что здание будет адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья. Они смогут учиться наравне с теми, кто ограничений не имеет.

Для начальной школы на объекте оборудуют 16 учебных классов, а также тематические кабинеты по окружающему миру и английскому языку. Три универсальных помещения отведут под группы продленного дня.

Учащиеся основной и средней школы смогут воспользоваться универсальными кабинетами, а также специализированными классами по программированию, музыкальному образованию, изучению основ анатомии и физиологии и другими. Также предусмотрены ИТ-полигон, шахматный кружок и несколько лабораторий.

Обучение труду будет проходить в двух мастерских по обработке дерева и металла и в двух кабинетах домоводства. Под уроки физкультуры предусмотрены два спортивных зала с раздевалками и актуальным инвентарем. Площадки для подвижных игр и занятий спортом также появятся во дворе школы.

Ранее сообщалось, что с начала 2022 года в ТиНАО ввели в эксплуатацию два детских сада. Комплекс в деревне Старолесье рассчитан на 200 детей, еще 220 мест предусмотрено в учреждении в деревне Саларьево.