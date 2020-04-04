Школу на 400 мест построят в Рузском городском округе в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава ГУ Главгосстройнадзора по Московской области Артур Гарибян рассказал, что в Рузском городском округе планируют построить школу на 400 мест в 2021 году, передает Агентство "Москва".

Он отметил, что работы будут вестись на улице Новая в поселке Тучково. Оно будет рассчитано на 400 учеников. Здание будет состоять из трех блоков: общешкольный, начальной школы и средней и старшей школы.

Прилегающая территория образовательного учреждения будет разделена на зону отдыха, а также физкультурную и хозяйственную зоны. Площадь вокруг школы будет усажена деревьями и кустарниками. Также на территории планируется посев газона.

Гарибян подчеркнул, что завершение строительства планируется в III квартале 2021 года. Общая площадь учебного заведения составит 9 тысяч квадратных километров.

Ранее сообщалось о планах по открытию нового детского сада в районе Некрасовка к началу нового учебного года. Он рассчитан на 350 детей.