Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

04 апреля, 21:05

Школу на 400 мест построят в Рузском городском округе в 2021 году

строительство общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава ГУ Главгосстройнадзора по Московской области Артур Гарибян рассказал, что в Рузском городском округе планируют построить школу на 400 мест в 2021 году, передает Агентство "Москва".

Он отметил, что работы будут вестись на улице Новая в поселке Тучково. Оно будет рассчитано на 400 учеников. Здание будет состоять из трех блоков: общешкольный, начальной школы и средней и старшей школы.

Прилегающая территория образовательного учреждения будет разделена на зону отдыха, а также физкультурную и хозяйственную зоны. Площадь вокруг школы будет усажена деревьями и кустарниками. Также на территории планируется посев газона.

Гарибян подчеркнул, что завершение строительства планируется в III квартале 2021 года. Общая площадь учебного заведения составит 9 тысяч квадратных километров.

Ранее сообщалось о планах по открытию нового детского сада в районе Некрасовка к началу нового учебного года. Он рассчитан на 350 детей.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать