Детский сад на 350 мест откроют в Некрасовке

11:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Новый детский сад в 11-м квартале района Некрасовка планируют открыть к началу нового учебного года. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Этот детский сад находится в новом жилом микрорайоне, который активно заселяется. В настоящее время Мосгосстройнадзор проводит итоговую проверку объекта", – рассказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Он добавил, что после устранения замечаний будет решаться вопрос о вводе здания в эксплуатацию. В детском саду на 350 мест оборудуют игровые помещения, спальни, залы для занятий музыкой и физкультурой, столярную мастерскую, медицинский блок, а также кабинеты логопеда и психолога.
На территории сада появятся газоны и цветники, высадят деревья и кустарники. Специалисты также оборудуют 14 прогулочных зон с газонным покрытием, установят теневые навесы.
Ранее сообщалось, что в Рязанском районе Москвы построят детский сад, рассчитанный на 150 мест. На первом этаже разместятся помещения для детей от трех до пяти лет, столовая, медкабинет и комната охраны.
На втором этаже появится помещение для групп от пяти лет, зал для музыкальных занятий, кружки. На третьем будут заниматься ребята в возрасте от шести лет. Там же будет физкультурный зал, кабинеты психолога и логопеда, административные помещения.
С начала этого года ввели в эксплуатацию пять образовательных объектов. До конца года планируют построить еще 12 детских садов и 23 школы.
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