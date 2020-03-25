Детский сад на 350 мест откроют в Некрасовке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Новый детский сад в 11-м квартале района Некрасовка планируют открыть к началу нового учебного года. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Этот детский сад находится в новом жилом микрорайоне, который активно заселяется. В настоящее время Мосгосстройнадзор проводит итоговую проверку объекта", – рассказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Он добавил, что после устранения замечаний будет решаться вопрос о вводе здания в эксплуатацию. В детском саду на 350 мест оборудуют игровые помещения, спальни, залы для занятий музыкой и физкультурой, столярную мастерскую, медицинский блок, а также кабинеты логопеда и психолога.

На территории сада появятся газоны и цветники, высадят деревья и кустарники. Специалисты также оборудуют 14 прогулочных зон с газонным покрытием, установят теневые навесы.

Ранее сообщалось, что в Рязанском районе Москвы построят детский сад, рассчитанный на 150 мест. На первом этаже разместятся помещения для детей от трех до пяти лет, столовая, медкабинет и комната охраны.

На втором этаже появится помещение для групп от пяти лет, зал для музыкальных занятий, кружки. На третьем будут заниматься ребята в возрасте от шести лет. Там же будет физкультурный зал, кабинеты психолога и логопеда, административные помещения.

С начала этого года ввели в эксплуатацию пять образовательных объектов. До конца года планируют построить еще 12 детских садов и 23 школы.

