В Москве выросло потребление электроэнергии

В первом полугодии 2013 года потребление электроэнергии в Москве по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 1,66% и составило 44 312,8 млн кВт*ч. Показатели роста электропотребления в июне зафиксированы на уровне 4,5%.

По мнению специалистов, это связано не только с ежегодным ростом потребления электроэнергии, но и с развитием территорий Новой Москвы и Московской области.

"В период летних максимальных нагрузок электросетевое оборудование МОЭСК работает без существенных технологических нарушений, влияющих на системную надежность. Сетевой комплекс столичного региона в зоне ответственности компании функционирует стабильно", - заявили в пресс-службе МОЭСК.

В компании добавили, что энергетики увеличивают мощности существующих питательных центров, строят новые мощности, а также продолжают совершенствовать механизмы взаимодействия с потребителями, в частности, развивая онлайн-сервисы.