Россиянин Петр Ян стал временным чемпионом UFC

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Российский боец смешанных единоборств Петр Ян победил американца Кори Сэндхагена в поединке за временный титул чемпиона UFC.

Бойцы встретились на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Они выступают в легчайшем весе.

Петр Ян стал победителем поединка по решению судей.

Российский боец завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в июле 2020 года. Тогда он победил бразильца Жозе Альдо нокаутом в пятом раунде. В рамках защиты титула в марте 2021 года Ян был дисквалифицирован за запрещающий удар против американца Алджамейна Стерлинга.