Российского бойца Петра Яна дисквалифицировали в титульном бою UFC

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Российский боец смешанного стиля Петр Ян проиграл титульный бой против американца Алджамейна Стерлинга. Об этом сообщает ТАСС.

Поединок состоялся в Лас-Вегасе на турнире UFC 259 и завершился дисквалификацией спортсмена из России. Уточняется, что в четвертом раунде боя 28-летний боец ударил соперника коленом в голову в партере.

В связи с произошедшим Ян лишился титула чемпиона UFC.

В команде Стерлинга охарактеризовали действия россиянина как грубое нарушение и подчеркнули, что американцу потребуется дополнительное обследование после поединка.

Петр Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в июле 2020 года. Тогда он победил бразильца Жозе Альдо нокаутом в пятом раунде.

