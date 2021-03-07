Петр Ян извинился перед Стерлингом за запрещенный удар в поединке в UFC

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Петр Ян извинился перед американцем Алджамейном Стерлингом за инцидент с запрещенным ударом. Об этом сообщает РИА Новости.

"Прошу прощения и желаю скорейшего выздоровления Стерлингу. Я не хотел наносить запрещенный удар, я просто совершил большую ошибку и поплатился за это", – написал россиянин на своей странице в Twitter.

Инцидент произошел на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Бой между Яном и Стерлингом был остановлен в четвертом раунде после того, как российский боец ударил коленом лежащего противника.

Сразу после боя Петр Ян заявил, что не понял, как нанес запрещенный удар. Он отметил, что был сфокусирован на руках оппонента и не увидел, что Стерлинг в момент удара уже сидел на коленях.

Стерлинг, в свою очередь, выразил мнение, что Ян действовал намеренно. При этом американец подчеркнул, что рассчитывает на реванш против российского бойца.

