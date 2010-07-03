Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

15:27

Президент UFC назвал вероятного соперника Конора Макгрегора

спорт

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о наиболее вероятном сопернике экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который объявил о своем возвращении в профессиональный спорт. Об этом сообщает "Газета.ру".

Президент спортивной организации отметил, что в настоящее время представители ирландца проводят переговоры с американским бойцом Дональдом Серроне. Однако стороны еще не утвердили окончательного решения.

По словам Уайта, он не хотел бы раскрывать больше информации о возможном поединке, поскольку "это все может случиться, а может и нет".

Напомним, Макгрегор не выступал в октагоне с октября 2018 года, когда потерпел поражение от Нурмагомедова на турнире в Лас-Вегасе.

Ранее боец заявил, что возвращается в профессиональный спорт, а на 18 января у него запланирован бой в Лас-Вегасе. Также Макгрегор признался, что хочет драться в Москве, а люди, как отметил он, ждут этого матча, и поединок пройдет.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика