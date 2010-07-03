Президент UFC назвал вероятного соперника Конора Макгрегора

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о наиболее вероятном сопернике экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который объявил о своем возвращении в профессиональный спорт. Об этом сообщает "Газета.ру".

Президент спортивной организации отметил, что в настоящее время представители ирландца проводят переговоры с американским бойцом Дональдом Серроне. Однако стороны еще не утвердили окончательного решения.

По словам Уайта, он не хотел бы раскрывать больше информации о возможном поединке, поскольку "это все может случиться, а может и нет".

Напомним, Макгрегор не выступал в октагоне с октября 2018 года, когда потерпел поражение от Нурмагомедова на турнире в Лас-Вегасе.

Ранее боец заявил, что возвращается в профессиональный спорт, а на 18 января у него запланирован бой в Лас-Вегасе. Также Макгрегор признался, что хочет драться в Москве, а люди, как отметил он, ждут этого матча, и поединок пройдет.

