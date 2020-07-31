Украина поборется за проведение Олимпиады 2028 или 2030 года

07:03
Фото: TASS/ZUMA/Jon Olav Nesvold
Руководитель Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак заявил, что страна ведет подготовку к участию в конкурсе на проведение Олимпийских игр в 2028 или 2030 году.
Как говорится на сайте ОП, украинский Национальный олимпийский комитет (НОК) прорабатывают вопрос приезда главы Международного олимпийского комитета (МОК).
Заявление Ермака прозвучало на совещании, где обсуждался проект создания на Украине высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера "Боржава".
В 2017 году МОК утвердил столицей летних Олимпийских игр 2028 года Лос-Анджелес как единственного на тот момент кандидата. Столица зимних Игр в 2030 году не определена.
Ранее стало известно, что Олимпийские игры в Токио, которые перенесли на 2021 год, могут пройти без зрителей. Такой сценарий не исключен из-за последствий пандемии коронавируса.
Олимпийские игры 2021 года могут пройти без зрителей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: