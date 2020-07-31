Украина поборется за проведение Олимпиады 2028 или 2030 года

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Руководитель Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак заявил, что страна ведет подготовку к участию в конкурсе на проведение Олимпийских игр в 2028 или 2030 году.

Как говорится на сайте ОП, украинский Национальный олимпийский комитет (НОК) прорабатывают вопрос приезда главы Международного олимпийского комитета (МОК).

Заявление Ермака прозвучало на совещании, где обсуждался проект создания на Украине высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера "Боржава".

В 2017 году МОК утвердил столицей летних Олимпийских игр 2028 года Лос-Анджелес как единственного на тот момент кандидата. Столица зимних Игр в 2030 году не определена.

Ранее стало известно, что Олимпийские игры в Токио, которые перенесли на 2021 год, могут пройти без зрителей. Такой сценарий не исключен из-за последствий пандемии коронавируса.