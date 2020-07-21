В "Лужниках" появится экскурсионный маршрут, посвященный юбилею Олимпиады-80

Фото: пресс-служба спорткомплекса "Лужники"

В "Лужниках" подготовили специальную выставку артефактов Олимпиады-80, посвященную сорокалетнему юбилею легендарного события.

Атмосфера, которая была в те дни в Москве, дух спортивных побед оказали влияние на каждого жителя и гостя столицы. И до сих пор во многих московских семьях уже несколько поколений подряд хранится какая-нибудь примета этих ярких, запомнившихся на всю последующую жизнь олимпийских дней: монетка, игрушечный Мишка, значок или вымпел.

Центр сохранения наследия и развития туризма "Лужников", который организует индивидуальные и групповые экскурсии по самому интересному "закулисью" Большой спортивной арены, в честь знаменательной даты подготовил для своих посетителей специальный бонус – коллекцию артефактов Олимпиады-80.

На экскурсионном маршруте выставлены уникальные предметы из архивов спорткомплекса: гигантские олимпийские кольца с церемонии открытия, факел олимпийского огня, символический ключ от Олимпийской деревни, плакаты и афиши мероприятий, проходивших в рамках олимпийской программы, и многое другое. Впервые в "Лужниках", у кромки поля Большой спортивной арены установлен исторический пьедестал Олимпиады-80 – тот самый, на котором награждали победителей соревнований.

Для того чтобы еще глубже погрузиться в атмосферу Олимпиады, можно прогуляться по Аллее славы, где установлен главный атрибут Олимпийских игр – аутентичная Чаша олимпийского огня, в которой пылало олимпийское пламя, зажженное от факела Сергея Белова. Монумент и скульптура бронзового олимпийского Мишки установлены на Аллее славы "Лужников" 10 лет назад и уже стали местом обязательного посещения многих молодых спортсменов, которые на удачу трут лапку или нос легендарному медведю.