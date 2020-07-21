В "Лужниках" появится экскурсионный маршрут, посвященный юбилею Олимпиады-80

Фото: пресс-служба спорткомплекса "Лужники"
В "Лужниках" подготовили специальную выставку артефактов Олимпиады-80, посвященную сорокалетнему юбилею легендарного события.
Атмосфера, которая была в те дни в Москве, дух спортивных побед оказали влияние на каждого жителя и гостя столицы. И до сих пор во многих московских семьях уже несколько поколений подряд хранится какая-нибудь примета этих ярких, запомнившихся на всю последующую жизнь олимпийских дней: монетка, игрушечный Мишка, значок или вымпел.
Центр сохранения наследия и развития туризма "Лужников", который организует индивидуальные и групповые экскурсии по самому интересному "закулисью" Большой спортивной арены, в честь знаменательной даты подготовил для своих посетителей специальный бонус – коллекцию артефактов Олимпиады-80.
На экскурсионном маршруте выставлены уникальные предметы из архивов спорткомплекса: гигантские олимпийские кольца с церемонии открытия, факел олимпийского огня, символический ключ от Олимпийской деревни, плакаты и афиши мероприятий, проходивших в рамках олимпийской программы, и многое другое. Впервые в "Лужниках", у кромки поля Большой спортивной арены установлен исторический пьедестал Олимпиады-80 – тот самый, на котором награждали победителей соревнований.
Для того чтобы еще глубже погрузиться в атмосферу Олимпиады, можно прогуляться по Аллее славы, где установлен главный атрибут Олимпийских игр – аутентичная Чаша олимпийского огня, в которой пылало олимпийское пламя, зажженное от факела Сергея Белова. Монумент и скульптура бронзового олимпийского Мишки установлены на Аллее славы "Лужников" 10 лет назад и уже стали местом обязательного посещения многих молодых спортсменов, которые на удачу трут лапку или нос легендарному медведю.
На спортивных объектах Центрального стадиона им. Ленина, как тогда назывались "Лужники", состоялись наиболее заметные события олимпийской программы. На Большой спортивной арене прошли церемонии открытия и закрытия Олимпиады, футбольные матчи, соревнования по легкой атлетике и конкуру, на Малой спортивной арене и в "Дружбе" – по волейболу, во Дворце спорта – по спортивной гимнастике и дзюдо, в Плавательном бассейне – по водному поло. Именно в "Лужниках" зажегся олимпийский огонь, а главный символ Олимпиады – обаятельный Мишка – поднялся в небо.
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