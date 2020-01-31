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Москва 24

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Спорт

16:59

ЧЕ по художественной гимнастике пройдет в Москве в 2023 году

спорт

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Чемпионат Европы по художественной гимнастике в 2023 году пройдет в Москве, сообщает РИА Новости.

В прошлом году соревнования состоялись в Баку, а в 2020 году их примет Киев.

В Москве турнир проходил в 2005 и 2006 годах. В 2012 году чемпионат проходил в Нижнем Новгороде.

В декабре прошлого года Дворец художественной гимнастики в "Лужниках" стал лауреатом премии BISPO Awards в номинации "Лучший проект по строительству и реконструкции спортивных объектов".

Дворец гимнастики открылся в июне. Крыша здания выполнена в форме развевающейся гимнастической ленты. Центр вмещает около четырех тысяч зрителей. Большую часть здания занимает арена с частично трансформируемыми трибунами. По краям арены установлены два медиаэкрана.

На первом этаже дворца размещены три тренировочных зала. На втором этаже – зрительское фойе с буфетами, мультимедиамузей, хореографический зал, тренажерный зал и медико-восстановительный центр. Третий этаж занимает пресс-центр. На четвертом этаже располагаются ложи для особо важных гостей.

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