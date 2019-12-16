Дворец художественной гимнастики в Лужниках получил награду BISPO Awards

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Дворец художественной гимнастики в "Лужниках" стал лауреатом премии BISPO Awards в номинации "Лучший проект по строительству и реконструкции спортивных объектов". Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

"Окончательное решение принимали не архитекторы, а представители спортивного сообщества. Поэтому признание и с этой стороны особенно приятно", – сказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Дворец гимнастики открылся в июне. Крыша здания выполнена в форме развевающейся гимнастической ленты. Центр вмещает около четырех тысяч зрителей. Большую часть здания занимает арена с частично трансформируемыми трибунами. По краям арены установлены два медиаэкрана.

На первом этаже дворца размещены три тренировочных зала. На втором этаже – зрительское фойе с буфетами, мультимедиамузей, хореографический зал, тренажерный зал и медико-восстановительный центр. Третий этаж занимает пресс-центр. На четвертом этаже располагаются ложи для особо важных гостей.

Дворец гимнастики назван в честь президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главного тренера сборной России, заслуженного тренера России Ирины Винер-Усмановой.

