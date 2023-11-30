Финляндия откажется от участия в Кубке мира в случае допуска хоккеистов из РФ – СМИ

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Сборная Финляндии откажется от участия в Кубке мира, если до турнира допустят российскую команду хоккеистов. Об этом сообщает газета Iltalehti.

"От финской федерации было получено сообщение, что сборная Финляндии откажется играть на турнире, если российская команда будет включена в состав участников", – указано в материале.

Ранее сообщалось, что российская сборная по хоккею в случае допуска может сыграть с командой США на групповом этапе Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Италии. Как уточнили в Международной федерации хоккея (IIHF), Россия и США предварительно состоят в группе C, а остальные две команды определят по результатам квалификации.

Сборная Белоруссии в случае допуска может сыграть в финале отборочного турнира, который пройдет с 29 августа по 1 сентября следующего года.

IIHF не уточнила, кто заменит сборные России и Белоруссии, если команды не пустят на Олимпиаду.

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